Що кажуть у Німеччині про заморожені активи Росії?

Про це сказав міністр фінансів Ларс Клінгбайль, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Усе має бути ретельно вивчене,

– зазначив Клінгбайль.

Він пояснив: Німеччина візьме на себе роль, у якій Берлін хоче робити речі можливими, а не ту, в якій він блокує процес.

Як зазначає Reuters, блок побоюється повної конфіскації російських активів. Зокрема для деяких країн ЄС це є "червоною лінією". Тому Євросоюз обговорює шляхи їх більш активного використання для фінансування підтримки України на тлі невизначеності щодо відданості США Києву за президентства Дональда Трампа.

Досі ЄС використовував лише відсотки, нараховані на активи, які були заморожені після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року,

– йдеться у матеріалі.

Німеччина раніше неодноразово висловлювала юридичні занепокоєння щодо будь-яких пропозицій повністю їх конфіскувати. Однак Клінгбайль зазначив, що його коаліційний уряд налаштований домагатися більш інтенсивного використання заморожених активів, попри будь-які юридичні труднощі.

Зверніть увагу! Він наголосив, що є фінансова потреба. І міністр фінансів Німеччини прагне виконати відповідальність перед Україною.

Що планує робити ЄС щодо заморожених активів Росії?

Європейський Союз вигадав новий спосіб фінансування оборони України – репараційний кредит на основі російських активів. Мова йде про залишки готівки, пов’язаних з цими активами. Про це пише Reuters.

Сам капітал заморожених активів не буде зачіпатися. А ризики, які пов’язані з новим фінансуванням Євросоюзу, мають розподілятися колективно між країнами ЄС.

Важливо! Україна не повертатиме кредит одразу. Це можливе лише після того, як Росія сплатить репарації Києву за війну. Однак гроші Україна отримає вже зараз.

Що ще слід знати про ставлення країн про заморожені російські активи?