Що пропонують робити з російськими активами в Бельгії?

Уряд Бельгії готовий пом'якшити позицію щодо використання заморожених російських активів на суму близько 190 млрд євро для підтримки України, але вимагає від Євросоюзу розділити можливі юридичні ризики, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

За словами міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, будь-які нові ініціативи повинні мати міцну правову основу і передбачати колективну відповідальність всіх країн ЄС. Це пов'язано з тим, що основна частина російських активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, і в разі позовів Бельгія не готова брати ризики на себе.

Якщо будуть прийматися нові ініціативи, необхідно буде забезпечити їх правову обґрунтованість, а також щоб відбувалося об'єднання ризиків,

– додав Прево.

В ЄС обговорюється ідея створення компанії спеціального призначення для переведення туди російських активів і їх подальшого інвестування у більш прибуткові інструменти.

Однак навіть такий варіант викликає критику: глава Euroclear Валері Урбен попереджає, що Москва сприйме це як експропріацію, що може спровокувати агресивну відповідь і підірвати позиції депозитарію.

Бельгія не виключає перегляду своєї позиції. Якщо у нас буде міцна правова основа, якщо фінансовий ризик буде пом'якшений і якщо у нас буде об'єднання ризиків. Це багато "якщо",

– сказав Прево.

Водночас міністр підкреслив, що конфіскація активів не розглядається як варіант. За його словами, це не має правової бази та може викликати побоювання у держав, чиї суверенні кошти знаходяться в Європі, що в майбутньому вони також можуть опинитися під загрозою вилучення з політичних причин.

Прево додав, що заморожені російські активи надалі можуть стати інструментом переговорів в рамках мирного процесу і використовуватися для відновлення України.

Якщо ми хочемо, щоб курка продовжувала нести золоті яйця, ми повинні уникати її вбивства,

– резюмував він.

Що потрібно знати про заморожені російські активи?