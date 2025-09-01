Що говорять в ЄС про заморожені активи Росії?

Російські кошти будуть заблоковані в ЄС, доки Москва не відшкодує Києву заподіяну нею шкоду під час війни. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Виступаючи перед неформальною зустріччю глав МЗС європейських країн у Копенгагені, Каллас зазначила, що питання заморожених активів має "певні чутливі моменти". Однак можливі ризики їх використання потрібно обговорювати.

Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації,

– наголосила Каллас.

Також головна дипломатка Європи додала, що наразі Росія чітко демонструє, що "не хоче миру", попри активні зусилля на найвищому рівні для організації переговорів між Москвою та Києвом.

Що відомо про заморожені російські активи? У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення до України, західні країни заморозили приблизно 300 мільярдів доларів резервів Центробанку Росії. Основна частина цих активів зосереджена в Європі, зокрема у бельгійському депозитарії Euroclear та французькому Clearstream. Інша їхня частина перебуває у США, Японії та державах G7.

Як використовують російські активи?