Что говорят в ЕС о замороженных активах России?

Российские средства будут заблокированы в ЕС, пока Москва не возместит Киеву причиненный ею ущерб во время войны. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Выступая перед неформальной встречей глав МИД европейских стран в Копенгагене, Каллас отметила, что вопрос замороженных активов имеет "определенные чувствительные моменты". Однако возможные риски их использования нужно обсуждать.

Нам надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. но мы даже не можем представить, что в случае прекращения огня эти активы вернут России без того, чтобы она выплатила репарации,

– подчеркнула Каллас.

Также главный дипломат Европы добавила, что сейчас Россия четко демонстрирует, что "не хочет мира", несмотря на активные усилия на самом высоком уровне для организации переговоров между Москвой и Киевом.

Что известно о замороженных российских активах? В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов резервов Центробанка России. Основная часть этих активов сосредоточена в Европе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear и французском Clearstream. Другая их часть находится в США, Японии и государствах G7.

Как используют российские активы?