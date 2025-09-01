Что говорят в ЕС о замороженных активах России?
Российские средства будут заблокированы в ЕС, пока Москва не возместит Киеву причиненный ею ущерб во время войны. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Выступая перед неформальной встречей глав МИД европейских стран в Копенгагене, Каллас отметила, что вопрос замороженных активов имеет "определенные чувствительные моменты". Однако возможные риски их использования нужно обсуждать.
Нам надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. но мы даже не можем представить, что в случае прекращения огня эти активы вернут России без того, чтобы она выплатила репарации,
– подчеркнула Каллас.
Также главный дипломат Европы добавила, что сейчас Россия четко демонстрирует, что "не хочет мира", несмотря на активные усилия на самом высоком уровне для организации переговоров между Москвой и Киевом.
Что известно о замороженных российских активах?
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов резервов Центробанка России. Основная часть этих активов сосредоточена в Европе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear и французском Clearstream. Другая их часть находится в США, Японии и государствах G7.
Как используют российские активы?
Проценты от замороженных активов России Европа использует для финансовой помощи Украине. В частности, этими средствами оплачивают закупку оружия, которое ЕС поставляет Киеву. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактически Россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина против нее на поле боя.
Украина, страны Балтии и Польша уже давно призывают Евросоюз полностью конфисковать российские средства. Однако некоторые страны ЕС, в частности, Франция, Германия и Бельгия выступают против этого. Они ставят под сомнение правовые основания использования замороженных активов Москвы. Вместо этого предлагают подождать до завершения войны.
Впрочем, после атаки на Киев 28 августа Урсула фон дер Ляйен снова подняла тему замороженных активов Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС продолжит давить на Кремль и в рамках этого рассмотрит не только 19-й пакет санкций против России, но продолжит работу по российским средствам. Страны Евросоюза обсудят возможность использования активов Москвы для нужд обороны и восстановления Украины.