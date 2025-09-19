Що ЄС планує щодо заморожених активів Росії?

Україна почне повертати цю репараційну позику лише після отримання компенсацій від Росії за завдані війною збитки, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Концепцію минулого тижня озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що позику можна організувати на основі грошових залишків, пов’язаних з активами російського центробанку, замороженими на після вторгнення Москви в Україну. При цьому не йдеться про конфіскацію активів – "червону лінію" для частини країн ЄС.

Будь-яку таку позику потрібно буде розробити так, щоб уникнути вето з боку Угорщини. Країна є найбільш проросійською серед 27 членів ЄС і чиї закупівлі російської нафти цього тижня стали джерелом роздратування для адміністрації Трампа.

Зверніть увагу! Посадовці, знайомі з проєктом, заявили, що може бути створений новий механізм "коаліцією охочих", а не всіма 27 урядами ЄС, якщо Будапешт не захоче брати участь.

Що відомо про заморожені активи Росії? У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро (250 мільярдів доларів) російських активів. Більшість із них уже набула строку та перетворилася на готівку, яку бельгійський депозитарій цінних паперів Euroclear зберігає на рахунках. ЄС вже використовує відсотки від цих активів для погашення позики у 50 мільярдів доларів, яку Україні надали країни "Великої сімки". Але оскільки більшість активів зараз зберігаються у вигляді готівки, обсяги відсотків є скромними.

Ідея, над якою зараз працює ЄС, передбачає заміну російських активів на безвідсоткові облігації, випущені Єврокомісією. Ці облігації матимуть гарантії або всіх країн ЄС, або лише тих, які погодяться брати участь,

– пояснили у Reuters.

Саме урядові гарантії є політично ризикованим елементом, адже їх можуть вимагати у разі, якщо Росія заявить претензії після скасування санкцій проти Москви. Додатковим ризиком є можливе окреме вето Угорщини на продовження санкцій.

Після заміни активів облігаціями ЄС, одним із варіантів, який розглядається, є розміщення їх у спеціальній структурі (SPV), що належатиме або всім країнам ЄС, або лише тим урядам, які надають гарантії. Ідея перебуває на ранній стадії. Переміщення активів із Euroclear, на думку посадовців, дозволить більш гнучко їх інвестувати та отримувати вищі доходи.

Це означає, що буде можливо інвестувати російські активи довгостроково та під кращі відсоткові ставки,

– зазначив один з посадовців.

Зауважте! Чиновники заявили, що якщо Угорщина не захоче брати участь у міжурядових гарантіях, вплив на інших буде мінімальним через невелику економічну вагу країни.

Зокрема у Євросоюзі набирає прихильність ідея розширити використання заморожених російських активів для фінансування України, передає Bloomberg. Наразі переважна більшість з приблизно 300 мільярдів доларів заморожених активів перебуває в Європі. І фон дер Ляєн заявила на початку вересня, що ЄС має знайти нові способи змусити Росію заплатити за війну.

Вона закликала терміново напрацювати нове рішення для фінансування воєнних зусиль України на основі заморожених російських активів. За рахунок грошових залишків Україні й нададуть репараційну позику.

Важливо! Станом на зараз йдеться не про повну конфіскацію активів.

Що відомо про ситуацію щодо Угорщини?