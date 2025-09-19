Что ЕС планирует в отношении замороженных активов России?

Украина начнет возвращать этот репарационный заем только после получения компенсаций от России за нанесенный войной ущерб, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Концепцию на прошлой неделе озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что заем можно организовать на основе денежных остатков, связанных с активами российского центробанка, замороженными на после вторжения Москвы в Украину. При этом речь не идет о конфискации активов – "красной линии" для части стран ЕС.

Любой такой заем нужно будет разработать так, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Страна является наиболее пророссийской среди 27 членов ЕС и чьи закупки российской нефти на этой неделе стали источником раздражения для администрации Трампа.

Обратите внимание! Чиновники, знакомые с проектом, заявили, что может быть создан новый механизм "коалицией желающих", а не всеми 27 правительствами ЕС, если Будапешт не захочет участвовать.

Что известно о замороженных активах России? В Европе заморожено около 210 миллиардов евро (250 миллиардов долларов) российских активов. Большинство из них уже вступило в силу и превратилось в наличные, которую бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear хранит на счетах. ЕС уже использует проценты от этих активов для погашения займа в 50 миллиардов долларов, который Украине предоставили страны "Большой семерки". Но поскольку большинство активов сейчас хранятся в виде наличных, объемы процентов являются скромными.

Идея, над которой сейчас работает ЕС, предусматривает замену российских активов на беспроцентные облигации, выпущенные Еврокомиссией. Эти облигации будут иметь гарантии или всех стран ЕС, или только тех, которые согласятся участвовать,

– объяснили в Reuters.

Именно правительственные гарантии являются политически рискованным элементом, ведь их могут требовать в случае, если Россия заявит претензии после отмены санкций против Москвы. Дополнительным риском является возможное отдельное вето Венгрии на продление санкций.

После замены активов облигациями ЕС, одним из вариантов, который рассматривается, является размещение их в специальной структуре (SPV), принадлежащей или всем странам ЕС, или только тем правительствам, которые предоставляют гарантии. Идея находится на ранней стадии. Перемещение активов с Euroclear, по мнению чиновников, позволит более гибко их инвестировать и получать более высокие доходы.

Это означает, что будет возможно инвестировать российские активы долгосрочно и под лучшие процентные ставки,

– отметил один из чиновников.

Заметьте! Чиновники заявили, что если Венгрия не захочет участвовать в межправительственных гарантиях, влияние на других будет минимальным из-за небольшого экономического веса страны.

В частности, в Евросоюзе набирает популярность идея расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины, передает Bloomberg. Сейчас подавляющее большинство из примерно 300 миллиардов долларов замороженных активов находится в Европе. И фон дер Ляйен заявила в начале сентября, что ЕС должен найти новые способы заставить Россию заплатить за войну.

Она призвала срочно выработать новое решение для финансирования военных усилий Украины на основе замороженных российских активов. За счет денежных остатков Украине и предоставят репарационный заем.

Важно! По состоянию на сейчас речь идет не о полной конфискации активов.

