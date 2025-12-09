Почему Трамп защищает тарифы?
Он заявил, что широкие импортные тарифы США помогают привлекать инвестиции и возрождать отрасли, которые давно приходят в упадок, в частности, автомобилестроение и производство микросхем, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Трамп просчитался: экономика Индии удивляет ростом, несмотря на "карательные" пошлины
Знаете, что происходит – из-за тарифов все автомобильные компании возвращаются,
– отметил Трамп.
По словам президента, США также получили 18 триллионов долларов поступлений из-за введения новых тарифов на импорт. Речь, очевидно, о миллиарде инвестиции, которые обязались сделать страны, чтобы получить таможенные послабления от Вашингтона.
В то же время американский президент допускает, что может снизить некоторые тарифные ставки.
На некоторые – так, а на некоторые я тарифы повышу.
При этом глава Белого дома добавил, что недавние уничтожения пошлин на некоторые продукты питания, которые он одобрил из-за возмущения американцев ростом цен, были "очень небольшими исключениями", а не большим делом.
Как выросли цены США из-за тарифов?
После введения Трампом новых пошлин в США начали расти цены на потребительские товары, которые импортируются из-за рубежа, пишет Financial Times.
В октябре, по данным Бюро статистики труда, стремительно подорожали:
- аудиооборудование – на 14%;
- инструменты, оборудование и расходные материалы – на 5%.
С апреля 2025 года розничные торговцы повысили цены на 11 из 29 товаров, среди которых есть футболки и обувь. Выросли цены на товары "жесткой линейки", то есть велосипеды и посудомоечные машины, спортивные товары,
– отмечает издание.
Из-за повышения тарифов на сталь подскочили цены на жестяные банки для пищевых продуктов.
Стоит знать! Более того, розничные цены на кофе в США в сентябре выросли на 40% в годовом исчислении. После этого Трампу пришлось отменить 40% пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Бразилии, которая является ведущим экспортером кофе.
Какие инвестиции привлекли США?
Администрация США активно использует торговые соглашения как механизм для привлечения многомиллиардных инвестиций в американскую экономику. В рамках такой стратегии Южная Корея обязалась инвестировать в США 350 миллиардов долларов: 200 миллиардов в денежной форме траншами и еще 150 миллиардов – на восстановление американской судостроительной отрасли.
Кроме того, в сентябре США официально оформили торговое соглашение с Японией, согласившись снизить пошлины на импорт автомобилей и других товаров в обмен на инвестиции в размере 550 миллиардов долларов.
Также Соединенные Штаты достигли договоренности с Узбекистаном, по которой эта страна обязалась в течение следующих трех лет вложить в американскую экономику около 35 миллиардов долларов. Общий объем инвестиций от Узбекистана в течение 10 лет может превысить 100 миллиардов долларов.