Что предусматривает соглашение?
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с лидерами стран Азии, передает 24 Канал со ссылкой на его пост в Truth Social.
Я с радостью объявляю о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном,
– заявил Трамп.
По этому соглашению Узбекистан обязался инвестировать в США в течение следующих 3 лет около 35 миллиардов долларов. А за 10 лет инвестиции могут вырасти до более 100 миллиардов долларов.
Средства пойдут на развитие стратегических отраслей американской экономики:
- добычу критически важных ископаемых;
- авиацию;
- производство автомобильных запчастей;
- инфраструктуру;
- сельское хозяйство;
- энергетику;
- химическую промышленность;
- и информационные технологии.
Трамп поблагодарил президента Узбекистана и выразил надежду на результативные отношения между странами.
Я хочу поблагодарить достопочтенного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Мы с нетерпением ожидаем долгого и плодотворного сотрудничества между нашими странами,
– добавил президент США.
Стоит знать! Вместе с тем Трамп не сообщил, что Узбекистан получит после заключения торгового соглашения с США.
Откуда еще Трамп привлекает инвестиции?
Это не впервые, когда Трамп требует многомиллиардных инвестиций в США при подписании торгового соглашения.
Недавно президент США также объявил, что окончательно согласовал детали торгового соглашения с Южной Кореей. Об этом он заявил на полях форума Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Reuters.
Впрочем, Сеулу придется заплатить еще больше, чем Узбекистану. Лидеры стран договорились, что Южная Корея инвестирует в США 350 миллиардов долларов в США в обмен на снижение тарифов:
- 200 миллиардов предоставит в денежной форме – траншами по 20 миллиардов.
- Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли, которую Сеул поможет восстановить по инициативе Трампа.
Заметьте! В ответ США ограничили пошлины на южнокорейские товары до 15%.
Какие еще страны будут инвестировать в США?
В сентябре Соединенные Штаты достигли новых торговых договоренностей с Японией - Вашингтон согласился снизить пошлины на импорт автомобилей и ряд других товаров из Токио. Впрочем, компромисс оказался недешевым: Япония обязалась инвестировать в США 550 миллиардов долларов.
Также Трамп объявил еще одну масштабную сделку – с Евросоюзом. Новый торговый договор между США и ЕС предусматривает, что европейские страны вложат в стратегические сектора американской экономики 600 миллиардов долларов до 2028 года.