Что предусматривает соглашение?

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с лидерами стран Азии, передает 24 Канал со ссылкой на его пост в Truth Social.

Я с радостью объявляю о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном,
– заявил Трамп.

По этому соглашению Узбекистан обязался инвестировать в США в течение следующих 3 лет около 35 миллиардов долларов. А за 10 лет инвестиции могут вырасти до более 100 миллиардов долларов.

Средства пойдут на развитие стратегических отраслей американской экономики:

  • добычу критически важных ископаемых;
  • авиацию;
  • производство автомобильных запчастей;
  • инфраструктуру;
  • сельское хозяйство;
  • энергетику;
  • химическую промышленность;
  • и информационные технологии.

Трамп поблагодарил президента Узбекистана и выразил надежду на результативные отношения между странами.

Я хочу поблагодарить достопочтенного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Мы с нетерпением ожидаем долгого и плодотворного сотрудничества между нашими странами,
– добавил президент США.

Стоит знать! Вместе с тем Трамп не сообщил, что Узбекистан получит после заключения торгового соглашения с США.

Откуда еще Трамп привлекает инвестиции?

Это не впервые, когда Трамп требует многомиллиардных инвестиций в США при подписании торгового соглашения.

Недавно президент США также объявил, что окончательно согласовал детали торгового соглашения с Южной Кореей. Об этом он заявил на полях форума Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Reuters.

Впрочем, Сеулу придется заплатить еще больше, чем Узбекистану. Лидеры стран договорились, что Южная Корея инвестирует в США 350 миллиардов долларов в США в обмен на снижение тарифов:

  • 200 миллиардов предоставит в денежной форме – траншами по 20 миллиардов.
  • Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли, которую Сеул поможет восстановить по инициативе Трампа.

Заметьте! В ответ США ограничили пошлины на южнокорейские товары до 15%.

Какие еще страны будут инвестировать в США?

  • В сентябре Соединенные Штаты достигли новых торговых договоренностей с Японией - Вашингтон согласился снизить пошлины на импорт автомобилей и ряд других товаров из Токио. Впрочем, компромисс оказался недешевым: Япония обязалась инвестировать в США 550 миллиардов долларов.

  • Также Трамп объявил еще одну масштабную сделку – с Евросоюзом. Новый торговый договор между США и ЕС предусматривает, что европейские страны вложат в стратегические сектора американской экономики 600 миллиардов долларов до 2028 года.