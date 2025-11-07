Що передбачає угода?

Про це повідомив президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідерами країн Азії, передає 24 Канал з посиланням на його пост у Truth Social.

Дивіться також Орбан хоче улестити Трампа масштабною угодою, аби не втратити російську нафту

Я з радістю оголошую про неймовірну торговельно-економічну угоду між Сполученими Штатами та Узбекистаном,

– заявив Трамп.

За цією угодою Узбекистан зобов'язався інвестувати у США протягом наступних 3 років близько 35 мільярдів доларів. А за 10 років інвестиції можуть зрости до понад 100 мільярдів доларів.

Кошти підуть на розвиток стратегічних галузей американської економіки:

видобуток критично важливих копалин;

авіацію;

виробництво автомобільних запчастин;

інфраструктуру;

сільське господарство;

енергетику;

хімічну промисловість;

та інформаційні технології.