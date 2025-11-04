Яку пропозицію приготувала Угорщина?

За інформацією з урядових джерел, Орбан готується запропонувати Трампу масштабну енергетичну, передає 24 Канал з посиланням на видання Index.

  • У своїй пропозиції Вашингтону Будапешт проситиме визнати, що з історичних, географічних і технічних причин Угорщина найближчим часом не може відмовитися від російської нафти й газу.
  • Однак країна готова поглибити співпрацю зі США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих елементів.

Джерела додають, що за лаштунками також готується не лише енергетична, а й геополітична угода між США та Угорщиною.

Угорський уряд намагається балансувати між збереженням російських енергоресурсів і зміцненням партнерства з Вашингтоном,
– зазначає видання.

Зауважимо, що раніше в інтерв'ю Орбан заявив, що спробує переконати Трампа надати Угорщині послаблення щодо американських санкцій проти російської нафти. А в угорському уряді уточнили, що лідери під час зустрічі підпишуть угоди у сфері енергетики та оборони, пише Bloomberg.

Важливо! Зустріч Орбана та Трампа запланована на 7 листопада.

Чому угода важлива для Угорщини та США?

За даними поінформованих чиновників, угорський та американський уряди впродовж останніх тижнів активно готують серйозну енергетичну угоду.

Для Угорщини визначальними залишаються два моменти:

  • забезпечити енергетичну безпеку та конкурентоспроможність, у тому числі за рахунок російських енергоресурсів;
  • поглибити економічні відносини зі США.

Водночас США шукають нові ринки збуту, щоб розширити експорт своїх енергоресурсів, насамперед у сфері атомної енергетики та скрапленого газу (СПГ).

Варто зазначити, що простір для дій США у нафтовому секторі регіону обмежений, натомість атомна енергетика і природний газ точно будуть у порядку денному переговорів,
– наголошує видання.

Разом з тим Вашингтон прагне якнайшвидше завершити війну між Росією та Україною, і американські санкції проти російської нафти, яких прагне уникнути Угорщина, мають важливе значення у цьому контексті.

Варто знати! Трамп раніше говорив, що Орбан просив про виняток із санкцій на російську нафту, але йому нібито відмовили.

Як США тиснуть на Угорщину щодо нафти з Росії?

  • Минулого місяця Дональд Трамп заявив, що наполягатиме на припиненні Угорщиною закупівель російської нафти. Політик навіть пообіцяв особисто обговорити це питання з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, з яким у нього давні дружні зв’язки.

  • Втім, розмова не дала очікуваних результатів. Орбан рішуче відкинув вимогу Вашингтона, наголосивши, що відмова від російських енергоносіїв стане “ударом по серцю” угорської економіки.

  • 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти нафтових гігантів Росії – "Роснефті" та "Лукойла", а також десятків їхніх дочірніх компаній. Унаслідок цього Будапешт опинився перед серйозним викликом: енергетична безпека країни під загрозою, адже більшість нафти та газу Угорщина досі отримує з Росії.