Яку пропозицію приготувала Угорщина?

За інформацією з урядових джерел, Орбан готується запропонувати Трампу масштабну енергетичну, передає 24 Канал з посиланням на видання Index.

У своїй пропозиції Вашингтону Будапешт проситиме визнати, що з історичних, географічних і технічних причин Угорщина найближчим часом не може відмовитися від російської нафти й газу.

Однак країна готова поглибити співпрацю зі США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих елементів.

Джерела додають, що за лаштунками також готується не лише енергетична, а й геополітична угода між США та Угорщиною.

Угорський уряд намагається балансувати між збереженням російських енергоресурсів і зміцненням партнерства з Вашингтоном,

– зазначає видання.

Зауважимо, що раніше в інтерв'ю Орбан заявив, що спробує переконати Трампа надати Угорщині послаблення щодо американських санкцій проти російської нафти. А в угорському уряді уточнили, що лідери під час зустрічі підпишуть угоди у сфері енергетики та оборони, пише Bloomberg.

Важливо! Зустріч Орбана та Трампа запланована на 7 листопада.

Чому угода важлива для Угорщини та США?

За даними поінформованих чиновників, угорський та американський уряди впродовж останніх тижнів активно готують серйозну енергетичну угоду.

Для Угорщини визначальними залишаються два моменти:

забезпечити енергетичну безпеку та конкурентоспроможність, у тому числі за рахунок російських енергоресурсів;

поглибити економічні відносини зі США.

Водночас США шукають нові ринки збуту, щоб розширити експорт своїх енергоресурсів, насамперед у сфері атомної енергетики та скрапленого газу (СПГ).

Варто зазначити, що простір для дій США у нафтовому секторі регіону обмежений, натомість атомна енергетика і природний газ точно будуть у порядку денному переговорів,

– наголошує видання.

Разом з тим Вашингтон прагне якнайшвидше завершити війну між Росією та Україною, і американські санкції проти російської нафти, яких прагне уникнути Угорщина, мають важливе значення у цьому контексті.

Варто знати! Трамп раніше говорив, що Орбан просив про виняток із санкцій на російську нафту, але йому нібито відмовили.

Як США тиснуть на Угорщину щодо нафти з Росії?