Чому Орбан не дослухався Трампа?
Про це угорський прем'єр заявив у п'ятницю, 26 вересня, в інтерв’ю державному радіо, провівши напередодні телефонну розмову з Трампом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Вимоги Трампа не завадять: Угорщина продовжить купувати нафту з Росії
- Орбан наголосив, що відмова від імпорту трубопроводом російської нафти та газу стане катастрофою для угорської економіки, оскільки вона не має виходу до моря.
- Такий крок, за його словами, призведе до негайного падіння ВВП країни щонайменше на 4%.
Тому прем'єр додав, що уряд Угорщини буде керуватися лише власними інтересами у сфері енергетики. Будапешт, мовляв, не зобов’язаний виконувати рекомендації Вашингтона.
Нам не потрібно приймати аргументи один одного. Ми просто маємо відверто говорити про свої інтереси й слухати один одного як друзі, а далі кожен діє, як вважає за потрібне,
– заявив Орбан про розмову з Трампом.
Як пише видання, ці коментарі Орбана стали чітким сигналом Європі та світу, що Орбан не збирається розривати економічні зв’язки з Москвою, навіть якщо це може погіршити його стосунки з американським президентом.
Чому Угорщина купує російські енергоносії?
Угорщина має вагомі економічні стимули для того, щоб купувати дешеву нафту Москви, зазначає Bloomberg.
- Після запровадження санкцій ЄС на імпорт трубопровідної нафти з Росії, вона разом зі Словаччиною була звільнена від цих обмежень через відсутність виходу до моря.
- Завдяки російському імпорту угорський уряд зміг увести податок на надприбутки від енергоресурсів, який дозволив йому поповнити бюджет, який страждає від багаторічних фінансовими проблемами.
Важливо! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина збільшила частку російської нафти у своїх закупівлях із 61% до 86% у 2024 році. При цьому уряд Орбана не зробив достатніх кроків для диверсифікації джерел енергопостачання. Потенційною альтернативою міг би стати трубопровід через Хорватію, але Будапешт зазначає, що тарифи там занадто високі, а пропускної здатності недостатньо для повного задоволення внутрішнього попиту.
Як Трамп прагне вплинути на Орбана?
23 вересня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У розмові зі ЗМІ американський президент заявив про намір обговорити з Віктором Орбаном питання відмови Угорщини від закупівлі російської нафти та висловив упевненість, що після цього країна змінить свою позицію.
Учора глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що розмова між Трампом і Орбаном відбулася наступного дня після заяви президента США. За його словами, під час бесіди лідери обговорили війну Росії проти України, стан світової економіки, питання тарифів та енергетичну безпеку.