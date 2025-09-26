Чому Орбан не дослухався Трампа?

Про це угорський прем'єр заявив у п'ятницю, 26 вересня, в інтерв’ю державному радіо, провівши напередодні телефонну розмову з Трампом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Орбан наголосив, що відмова від імпорту трубопроводом російської нафти та газу стане катастрофою для угорської економіки, оскільки вона не має виходу до моря.

Такий крок, за його словами, призведе до негайного падіння ВВП країни щонайменше на 4%.

Тому прем'єр додав, що уряд Угорщини буде керуватися лише власними інтересами у сфері енергетики. Будапешт, мовляв, не зобов’язаний виконувати рекомендації Вашингтона.

Нам не потрібно приймати аргументи один одного. Ми просто маємо відверто говорити про свої інтереси й слухати один одного як друзі, а далі кожен діє, як вважає за потрібне,

– заявив Орбан про розмову з Трампом.

Як пише видання, ці коментарі Орбана стали чітким сигналом Європі та світу, що Орбан не збирається розривати економічні зв’язки з Москвою, навіть якщо це може погіршити його стосунки з американським президентом.

Чому Угорщина купує російські енергоносії?

Угорщина має вагомі економічні стимули для того, щоб купувати дешеву нафту Москви, зазначає Bloomberg.

Після запровадження санкцій ЄС на імпорт трубопровідної нафти з Росії, вона разом зі Словаччиною була звільнена від цих обмежень через відсутність виходу до моря.

Завдяки російському імпорту угорський уряд зміг увести податок на надприбутки від енергоресурсів, який дозволив йому поповнити бюджет, який страждає від багаторічних фінансовими проблемами.

Важливо! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина збільшила частку російської нафти у своїх закупівлях із 61% до 86% у 2024 році. При цьому уряд Орбана не зробив достатніх кроків для диверсифікації джерел енергопостачання. Потенційною альтернативою міг би стати трубопровід через Хорватію, але Будапешт зазначає, що тарифи там занадто високі, а пропускної здатності недостатньо для повного задоволення внутрішнього попиту.

Як Трамп прагне вплинути на Орбана?