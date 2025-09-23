Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів України та США.

Про що Трамп говоритиме з Орбаном?

Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Під час розмови з медіа, американський лідер зробив заяву щодо прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Я думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю. Я з ним розмовлятиму,

– повідомив президент США.

Американський лідер також зауважив, що угорський прем'єр є його "другом", тому, мовляв, відчуває, що Угорщина зупинить імпорт російської нафти після перемовин з США.

Чому Угорщина досі купує нафту в Росії?