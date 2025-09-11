Про таке стало відомо із заяви Сіярто після зустрічі з українською делегацією в Будапешті, передає 24 Канал.
Як Сіярто прокоментував погіршення відносин між країнами?
Очільник угорського МЗС наголосив, що Угорщина прагне підтримувати добросусідські відносини з усіма країнами, включно з Україною.
Петер Сіярто запевняє, що в Угорщині не створювали жодних перешкод для української меншини чи енергетичної безпеки України.
Окреме обурення в Угорщині викликали атаки на російських нафтопровід "Дружба", які спричинили зупинку постачання нафти до країни. Тоді Сіярто звинуватив Україну, зокрема Зеленського в загрозі безпеці енергетики Угорщини.
Водночас він назвав нинішній стан двосторонніх відносин "дуже непростим" і висловив сподівання на їхнє покращення в наступне десятиліття.
Зі спокійним сумлінням можу сказати, що повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною за останні десять років зазнали такого надзвичайного погіршення, несе Київ,
– написав Петер Сіярто.
В Угорщині говорять про готовність до подальшої співпраці й відверто перекладають відповідальність на врегулювання відносин між країнами на Київ.
Ми до цього готові, але слід чітко сказати: це залежить виключно від Києва та України,
– підкреслив глава угорського МЗС.
Зустріч у Будапешті стала частиною діалогу між країнами, попри напруженість, спричинену, зокрема, блокуванням Угорщиною просування України до членства в ЄС.
Що відомо про ставлення Угорщини до війни в Україні?
- Угорщина планує продовжувати закуповувати російський газ через "Турецький потік", спираючись на географічні та інфраструктурні причини.
- Сійярто також підтвердив, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС, посилаючись на занепокоєння угорців щодо фермерів, ринку праці та безпеки.
- Будапешт блокує фінансову допомогу Україні від Євросоюзу, що, за словами голови угорської громади Києва Тібора Томпи, свідчить про вплив Москви на угорську політику.