Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа зауважив в ефірі 24 Каналу, що свого часу Віктор Орбан блокував виділення коштів від ЄС. Під час голосування тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив його вийти, після цього рішення ухвалили.

Чому Угорщина виступає проти України?

Питання щодо виділення 6 мільярдів висить у повітрі вже дуже давно. Звісно, головна причина в тому, що угорська влада перебуває під впливом Кремля. Фактично Угорщиною зараз керують з російського посольства у Будапешті.

Угорщина не хоче виділяти гроші через тотальну залежність від Москви. Орбан зробить те, що йому скажуть у Кремлі,

– наголосив Тібор Томпа.

Він навів приклад країн Балтії, Чехію, які колись повністю залежали від російської нафти. Втім вони змогли позбутися цієї залежності. Наприклад, зараз у Чехії ціна нафти навіть дешевша, ніж в Угорщині, яка продовжує зв'язки з Росією.

Яка позиція угорської влади щодо війни?