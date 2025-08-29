29 серпня на сайті Євросоюзу з'явилася спільна заява країн-членів щодо ворожого обстрілу України у ніч проти 28 серпня. У ній союзники висловили співчуття українцям та засудили російський терор проти цивільних, передає 24 Канал.
Дивіться також Україна отримає 1,8 мільйона снарядів до кінця року: чи вистачить їх, щоб зупинити наступ Росії
Що відомо про реакцію ЄС на обстріл Києва?
Цілеспрямовані напади на цивільне населення та об'єкти, що не мають військового значення, є воєнними злочинами… Ці злочини лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії та у прагненні до всеохопного, справедливого та тривалого миру,
– йдеться у заяві
Також країни-члени ЄС запевнили, що вони продовжать і посилять свою всебічну підтримку України в усіх напрямках, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.
Серед країн ЄС Угорщина єдина не підписала цю заяву.
Нагадаємо, що станом на вечір 29 серпня до 25 людей зросла кількість загиблих через атаку по Києву. Про це повідомив президент Зеленський, який відвідав п'ятиповерхівку в Дарницькому районі, яка частково зруйнована російським ударом.
Що відомо про конфлікт Угорщини та України?
- Останніми днями Сили оборони кілька разів атакували нафтопровід Дружба. Удари призводили до зупинки постачання російської нафти до Угорщини на Словаччини.
- Зупинку перекачування нафти підтвердив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді "Мадяр", зазначивши, що операцію виконали воїни 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
- Через удари по нафтопроводу "Дружба" Угорщина заборонила "Мадяру", етнічному угорцю, в'їзд на територію країни. Також йому заборонили в'їзд до Шенгенської зони.
- Бровді звинуватив угорських політиків у співучасті в російській агресії. Він також заявив, що їхні кінцівки по лікоть в українській крові.
- МЗС України викликало посла Угорщини через заборону на в'їзд "Мадяру". Йому вручили ноту протесту.
- Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримав Бровді. Він запросив його до Польщі на відновлення.
- Реакція України та Польщі на санкції проти "Мадяра" розлютила угорського міністра закордонних справ Сіятро. Він закликав Київ не втягувати Угорщину в конфлікт і наголосив, що загроза енергетичній безпеці Угорщини не пов'язана зі свободою України.