29 серпня на сайті Євросоюзу з'явилася спільна заява країн-членів щодо ворожого обстрілу України у ніч проти 28 серпня. У ній союзники висловили співчуття українцям та засудили російський терор проти цивільних, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна отримає 1,8 мільйона снарядів до кінця року: чи вистачить їх, щоб зупинити наступ Росії

Що відомо про реакцію ЄС на обстріл Києва?

Цілеспрямовані напади на цивільне населення та об'єкти, що не мають військового значення, є воєнними злочинами… Ці злочини лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії та у прагненні до всеохопного, справедливого та тривалого миру,

– йдеться у заяві

Також країни-члени ЄС запевнили, що вони продовжать і посилять свою всебічну підтримку України в усіх напрямках, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.

Серед країн ЄС Угорщина єдина не підписала цю заяву.

Нагадаємо, що станом на вечір 29 серпня до 25 людей зросла кількість загиблих через атаку по Києву. Про це повідомив президент Зеленський, який відвідав п'ятиповерхівку в Дарницькому районі, яка частково зруйнована російським ударом.

Що відомо про конфлікт Угорщини та України?