29 августа на сайте Евросоюза появилось совместное заявление стран-членов относительно вражеского обстрела Украины в ночь на 28 августа. В нем союзники выразили соболезнования украинцам и осудили российский террор против гражданских, передает 24 Канал.
Что известно о реакции ЕС на обстрел Киева?
Целенаправленные нападения на гражданское население и объекты, не имеющие военного значения, являются военными преступлениями... Эти преступления только укрепляют нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России и в стремлении к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира,
– говорится в заявлении
Также страны-члены ЕС заверили, что они продолжат и усилят свою всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций.
Среди стран ЕС Венгрия единственная не подписала это заявление.
Напомним, что по состоянию на вечер 29 августа до 25 человек возросло количество погибших из-за атаки по Киеву. Об этом сообщил президент Зеленский, который посетил пятиэтажку в Дарницком районе, которая частично разрушена российским ударом.
Что известно о конфликте Венгрии и Украины?
- В последние дни Силы обороны несколько раз атаковали нефтепровод Дружба. Удары приводили к остановке поставок российской нефти в Венгрию на Словакию.
- Остановку перекачки нефти подтвердил командующий Сил беспилотных систем Украиныроберт Бровди "Мадьяр", отметив, что операцию выполнили воины 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.
- Из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" Венгрия запретила "Мадьяру", этническому венгру, въезд на территорию страны. Также ему запретили въезд в Шенгенскую зону.
- Бровди обвинил венгерских политиков в соучастии в российской агрессии. Он также заявил, что их конечности по локоть в украинской крови.
- МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за запрета на въезд "Мадьяру". Ему вручили ноту протеста.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал Бровди. Он пригласил его в Польшу на восстановление.
- Реакция Украины и Польши на санкции против "Мадьяра"разозлила венгерского министра иностранных дел Сиятро. Он призвал Киев не втягивать Венгрию в конфликт и подчеркнул, что угроза энергетической безопасности Венгрии не связана со свободой Украины.