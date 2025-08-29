29 августа на сайте Евросоюза появилось совместное заявление стран-членов относительно вражеского обстрела Украины в ночь на 28 августа. В нем союзники выразили соболезнования украинцам и осудили российский террор против гражданских, передает 24 Канал.

Что известно о реакции ЕС на обстрел Киева?

Целенаправленные нападения на гражданское население и объекты, не имеющие военного значения, являются военными преступлениями... Эти преступления только укрепляют нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России и в стремлении к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира,

– говорится в заявлении

Также страны-члены ЕС заверили, что они продолжат и усилят свою всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций.

Среди стран ЕС Венгрия единственная не подписала это заявление.

Напомним, что по состоянию на вечер 29 августа до 25 человек возросло количество погибших из-за атаки по Киеву. Об этом сообщил президент Зеленский, который посетил пятиэтажку в Дарницком районе, которая частично разрушена российским ударом.

Что известно о конфликте Венгрии и Украины?