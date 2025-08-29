Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Петера Сийярто в X.
Как в Венгрии отреагировали на критику Украины и Варшавы?
В ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией", венгерский министр призвал Киев не втягивать его страну в войну.
Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну,
– заявил Сийярто.
Подобным образом он ответил и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который пригласил "Мадьяра" в свою страну, проигнорировав венгерские санкции.
"Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины", – написал глава МИД Венгрии.
Что известно о запрете на въезд в Венгрию для "Мадьяра"?
- Из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" Венгрия запретила въезд на территорию страны военному командиру ВСУ Роберту "Мадьяру" Бровди, который является этническим венгром. Также ему запретили въезд в Шенгенскую зону.
- В ответ на это "Мадьяр" обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии. Он также заявил, что их конечности "по локоть в украинской крови".
- В то же время МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за запрета на въезд "Мадьяру". Ему вручили ноту протеста.