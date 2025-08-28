Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как Зеленский отреагировал на запрет въезда "Мадьяра" в Венгрию?

Зеленский отреагировал на сообщение о запрете въезда в Венгрию и страны Шенгенской зоны "Мадьяру", который является этническим венгром.

По его словам, это решение может вызвать "только возмущение" и является очередной попыткой венгерских чиновников "выставить черное белым" и переложить на Украину вину за войну, развязанную Россией.

Мы в Украине восприняли положительно все предложения мира о прекращении огня и реальной дипломатии, и единственный, кто отверг их, – это Россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей,

– заявил Зеленский.

Он напомнил, что только этой ночью в результате российской атаки на Киев погибли 17 человек, среди них - четверо детей. Несмотря на это, со стороны Венгрии продолжают звучать обвинения в адрес Украины.

Глава государства поручил МИД Украины выяснить все факты о запрете "Мадьяру" на въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону и "реагировать соответственно".

