Як Зеленський відреагував на заборону в’їзду "Мадяру" до Угорщини?
Зеленський відреагував на повідомлення про заборону в’їзду до Угорщини та країн Шенгенської зони "Мадяру", який є етнічним угорцем.
За його словами, це рішення може викликати "лише обурення" та є черговою спробою угорських посадовців "виставити чорне білим" і перекласти на Україну провину за війну, розв’язану Росією.
Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей,
– заявив Зеленський.
Він нагадав, що лише цієї ночі внаслідок російської атаки на Київ загинули 17 людей, серед них - четверо дітей. Попри це, з боку Угорщини продовжують лунати звинувачення на адресу України.
Глава держави доручив МЗС України з’ясувати всі факти щодо заборони "Мадяру" на в'їзд до Угорщини і всю Шенгенську зону та "реагувати відповідно".
Що відомо про масовану атаку на Україну 28 серпня?
- В Повітряних силах розповіли, що для атаки на Україну у ніч на 28 серпня, Росія використала 629 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити та подавити 589 ворожих цілей.
- Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни почали дедалі активніше використовувати дрони з реактивними двигунами. Водночас особливістю атаки у ніч на 28 серпня було те, що було два прямих прильоти російських ракет прямо у житлові будинки.
- Однак у Росії цинічно заперечили удари по цивільних об'єктах. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нічна атака по Києву була нібито спрямована лише по "військових об'єктах".