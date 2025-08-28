Наразі її називають однією із найбільших за увесь час. Про це повідомив у ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
Дивіться також Росія атакувала Україну понад 30 ракетами та майже 600 БпЛА: як відпрацювала ППО
Яка особливість атаки на Україну 28 серпня?
Ігнат зауважив, що цієї ночі було застосовано 629 повітряних цілей. Для порівняння під час наймасованішої атаки на Україну було зафіксовано 840.
"Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами. Тобто швидкісні БпЛА, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках", – зауважив він.
Також представник Повітряних сил розповів про особливість нічної атаки – були прямі прильоти російських ракет у житловий будинок.
Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто я думаю весь світ ці кадри буде прокручувати,
– наголосив Ігнат.
Які наслідки атаки у Києві?
У Києві Росія вбила 15 мирних українців, але під завалами ще можуть перебувати люди. Наслідки атаки є на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах столиці.
Тим часом у Київській області є пошкодження 19 приватних будинків, 1 квартири, 4 автомобілів, а також обласної клінічної лікарні в Києві. Відомо про одного постраждалого.
Під обстрілом були й інші регіони. Наприклад, у Вінницькій області є влучання об'єкти енергетики та знеструмлення, а на Запоріжжі через приліт сталася пожежа на підприємстві. Окрім того, росіяни цілеспрямовано вдарили по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+".