Наразі її називають однією із найбільших за увесь час. Про це повідомив у ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала Україну понад 30 ракетами та майже 600 БпЛА: як відпрацювала ППО

Яка особливість атаки на Україну 28 серпня?

Ігнат зауважив, що цієї ночі було застосовано 629 повітряних цілей. Для порівняння під час наймасованішої атаки на Україну було зафіксовано 840.

"Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами. Тобто швидкісні БпЛА, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках", – зауважив він.

Також представник Повітряних сил розповів про особливість нічної атаки – були прямі прильоти російських ракет у житловий будинок.

Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто я думаю весь світ ці кадри буде прокручувати,

– наголосив Ігнат.

Які наслідки атаки у Києві?