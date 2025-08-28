Сейчас ее называют одной из крупнейших за все время. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

Какая особенность атаки на Украину 28 августа?

Игнат отметил, что этой ночью было применено 629 воздушных целей. Для сравнения во время самой массированной атаки на Украину было зафиксировано 840.

"Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями. То есть скоростные БпЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях", – заметил он.

Также представитель Воздушных сил рассказал об особенности ночной атаки – были прямые прилеты российских ракет в жилой дом.

Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилеты крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать,

– подчеркнул Игнат.

Какие последствия атаки в Киеве?