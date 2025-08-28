Сейчас ее называют одной из крупнейших за все время. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия атаковала Украину более 30 ракетами и почти 600 БПЛА: как отработала ПВО
Какая особенность атаки на Украину 28 августа?
Игнат отметил, что этой ночью было применено 629 воздушных целей. Для сравнения во время самой массированной атаки на Украину было зафиксировано 840.
"Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями. То есть скоростные БпЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях", – заметил он.
Также представитель Воздушных сил рассказал об особенности ночной атаки – были прямые прилеты российских ракет в жилой дом.
Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилеты крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать,
– подчеркнул Игнат.
Какие последствия атаки в Киеве?
В Киеве Россия убила 15 мирных украинцев, но под завалами еще могут находиться люди. Последствия атаки есть более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы.
Между тем в Киевской области есть повреждения 19 частных домов, 1 квартиры, 4 автомобилей, а также областной клинической больницы в Киеве. Известно об одном пострадавшем.
Под обстрелом были и другие регионы. Например, в Винницкой области есть попадания в объекты энергетики и обесточивание, а в Запорожье из-за прилета произошел пожар на предприятии. Кроме того, россияне целенаправленно ударили по парку скоростных поездов "Интерсити+".