Последствия обстрела фиксируют в двух районах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
Россияне били по Киевской области дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.
По состоянию на 8:40 полиция зафиксировала:
- у Броварском районе повреждения 10 частных домов и квартиры, а также 5 автомобилей;
- у Фастовском районе повреждения дома, в котором пострадал хозяин.
Мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается,
– сообщил председатель ОВА Николай Калашник.
А мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в громаде обошлось без жертв и пострадавших.
В то же время он уточнил, что в районе, а именно в Требухове, повреждено около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.
Последствия атаки на Киевщину / Фото полиции и Игоря Сапожко
Какие последствия атаки в Киеве?
Сейчас в Киеве известно о 48 пострадавших и 12 жертвах, в том числе детей. Данные постоянно обновляются, под завалами еще могут находиться люди.
На столицу летели обманки, "Шахеды", ракеты. Последствия фиксируют на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
В своих квартирах люди находят обломки от ракет. Среди поврежденных зданий – гимназия. Смогут ли туда вернуться ученики с началом учебного года уже через несколько дней – неизвестно.