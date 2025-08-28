Последствия обстрела фиксируют в двух районах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

Россияне били по Киевской области дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

По состоянию на 8:40 полиция зафиксировала:

у Броварском районе повреждения 10 частных домов и квартиры, а также 5 автомобилей;

повреждения 10 частных домов и квартиры, а также 5 автомобилей; у Фастовском районе повреждения дома, в котором пострадал хозяин.

Мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается,

– сообщил председатель ОВА Николай Калашник.

А мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в громаде обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время он уточнил, что в районе, а именно в Требухове, повреждено около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.

Последствия атаки на Киевщину / Фото полиции и Игоря Сапожко

Какие последствия атаки в Киеве?