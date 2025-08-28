Там враг атаковал критическую инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Винницкой ОГА Наталью Заболотную.
Смотрите также Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах
Какие последствия атаки на Винницкую область?
Наталья Заболотная сообщила, что в результате попадания российских целей в объекты энергетики пока обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах Винницкой области.
К сожалению, есть и повреждения жилых домов.
Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы,
– сообщила представительница ОВА.
Информации о пострадавших или жертвах пока нет.
Ранее также сообщалось, что российская атака на Винницкую область повредила энергоснабжение железной дороги. Есть задержки в движении поездов.
Что известно об атаке 28 августа?
Этой ночью россияне массированно обстреляли ряд областей Украины. В частности, в Киеве по состоянию на 08:08 известно уже о 8 жертвах, среди них – 2 детей. Есть много разрушений.
Россияне также атаковали предприятие в Запорожье. Возник пожар, информация о пострадавших уточняется.
С вечера враг атаковал и Днепропетровскую область из различных видов вооружения. В частности, ПВО сбила 25 беспилотников. Пострадавших нет.
Хмельницкая область тоже подверглась атаке вражескими летательными аппаратами. Есть сбития.