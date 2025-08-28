Там ворог атакував критичну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталію Заболотну.
Які наслідки атаки на Вінницьку область?
Наталія Заболотна повідомила, що унаслідок влучання російських цілей в об'єкти енергетики наразі знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах Вінницької області.
На жаль, є й пошкодження житлових будинків.
Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи,
– повідомила представниця ОВА.
Інформації про постраждалих чи жертв наразі немає.
Раніше також повідомлялося, що російська атака на Вінниччину пошкодила енергопостачання залізниці. Є затримки у русі потягів.
Що відомо про атаку 28 серпня?
Цієї ночі росіяни масовано обстріляли низку областей України. Зокрема, у Києві станом на 08:08 відомо уже про 8 жертв, серед них – 2 дітей. Є багато руйнувань.
Росіяни також атакували підприємство на Запоріжжі. Виникла пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.
З-вечора ворога атакував й Дніпропетровщину з різних видів озброєння. Зокрема, ППО збила 25 безпілотників. Постраждалих немає.
Хмельницька область теж зазнала атаки ворожими літальними апаратами. Є збиття.