Про наслідки ворожого удару повідомили в Укрзалізниці, інформує 24 Канал.
Що відомо про затримку потягів?
Які потяги курсуватимуть з затримками:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки. Інша ситуація з тими потягами,які вже перебувають на ній: вони будуть прямувати під резервними тепловозами.
Зверніть увагу! В Укрзалізниці запевняють, що залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.