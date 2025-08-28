Про наслідки ворожого удару повідомили в Укрзалізниці, інформує 24 Канал.

Що відомо про затримку потягів?

Які потяги курсуватимуть з затримками:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки. Інша ситуація з тими потягами,які вже перебувають на ній: вони будуть прямувати під резервними тепловозами.

Зверніть увагу! В Укрзалізниці запевняють, що залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.