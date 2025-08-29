Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сійярто в X.

У відповідь на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський міністр закликав Київ не втягувати його країну у війну.

Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну,

– заявив Сійярто.

Подібним чином він відповів й міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, який запросив "Мадяра" до своєї країни, проігнорувавши угорські санкції.

"Загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України", – написав глава МЗС Угорщини.

