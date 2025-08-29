Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сійярто в X.
Як в Угорщині відреагували на критику України та Варшави?
У відповідь на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги, який заявив, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський міністр закликав Київ не втягувати його країну у війну.
Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну,
– заявив Сійярто.
Подібним чином він відповів й міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, який запросив "Мадяра" до своєї країни, проігнорувавши угорські санкції.
"Загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України", – написав глава МЗС Угорщини.
Що відомо про заборону на в'їзд до Угорщини для "Мадяра"?
- Через удари по нафтопроводу "Дружба" Угорщина заборонила в'їзд на територію країни військовому командиру ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді, який є етнічним угорцем. Також йому заборонили в'їзд до Шенгенської зони.
- У відповідь на це "Мадяр" звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії. Він також заявив, що їх кінцівки "по лікоть в українській крові".
- Водночас МЗС України викликало посла Угорщини через заборону на в'їзд "Мадяру". Йому вручили ноту протесту.