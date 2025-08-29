Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, достаточно ли Украине такого количества боеприпасов, чтобы осуществлять наступательные действия. Он объяснил, какие еще силы и средства нужны украинским силам для ведения активных действий на фронте.

К теме На 825 миллионов: США одобрили возможную продажу Украине 3350 ракет ERAM и дополнительного оборудования

Какое количество снарядов поможет Украине обеспечить выполнение оборонных задач?

"1,8 миллиона снарядов – это достаточный минимум количества для того, чтобы удержать фронт в оборонительной позиции. Однако для наступательной позиции этого не достаточно", – подчеркнул военный эксперт.

Для того, чтобы осуществлять наступательные действия, украинской армии нужно увеличить это количество в три раза – до 6 миллионов боеприпасов.

Если чешская инициатива будет масштабирована по годам и мы будем получать не менее 2 миллионов снарядов, это будет стопроцентной гарантией, что мы удержим фронт от любого давления россиян,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

К тому же украинским силам нужны другие средства поражения – ракеты, беспилотники, авиационные бомбы. Это тот минимум, который, по его словам, нам необходим и который спасает нас уже второй год.

Обратите внимание! Генератором инициативы выступил генерал НАТО Петр Павел, который является президентом Чехии. Он объединил достаточное количество стран, которые обеспечивают ее финансирование. Чехия же закупает оружие на внешних рынках, изготавливает и также восстанавливает, а затем поставляет его Украине.

"Это количество боеприпасов дает практически стопроцентную гарантию обеспечения оборонных задач. А если будет достаточное количество личного состава, тогда при наличии почти 2 миллионов снарядов украинские силы смогут остановить российское наступление", – подчеркнул Роман Свитан.

В то же время планировать украинские наступательные операции нужно именно с помощью дальнобойных средств поражения, авиационных компонентов, ракет. Партнеры Украины подтверждают передачу нам некоторых дальних средств поражения, и в ближайшее время, как отметил военный эксперт, мы их увидим.

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине: что известно