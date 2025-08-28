Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство сотрудничества в области обороны США.

К теме ВСУ получат новейшие ракето-бомбы ERAM: чем они особенные и какие объекты могут поразить

Что говорят в США о продаже ракет ERAM для Украины?

В Агентстве сотрудничества в области обороны США рассказали, что правительство Украины подало запрос на закупку:

3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) – новейших высокоточных авиационных боеприпасов расширенной дальности;

3 350 интегрированных систем навигации GPS/INS (EGI) с модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code или M-Code для повышения точности наведения.

, Вместе с этим в пакет вооружения также входят: контейнеры для ракет, пусковые узлы, дополнительные компоненты и оборудование, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение для управления вооружением, системы планирования миссий, секретная и открытая техническая документация, учебные материалы и оборудование, транспортная логистика, техническая поддержка, ремонт и возврат оборудования xml-ph-0011@deepl.inte