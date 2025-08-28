Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Що кажуть у США щодо продажу ракет ERAM для України?

В Агентстві співробітництва в галузі оборони США розповіли, що уряд України подав запит на закупівлю:

3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) – новітніх високоточних авіаційних боєприпасів розширеної дальності;

3 350 інтегрованих систем навігації GPS/INS (EGI) з модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code або M-Code для підвищення точності наведення.

Разом із цим до пакета озброєння також входять: контейнери для ракет, пускові вузли, додаткові компоненти та обладнання, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для управління озброєнням, системи планування місій, секретна та відкрита технічна документація, навчальні матеріали та обладнання, транспортна логістика, технічна підтримка, ремонт і повернення обладнання, а також інженерна та програмна підтримка американських фахівців.