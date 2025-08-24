Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Відповідну інформацію виданню надали обізнані джерела.

Що відомо про продаж Україні 3 тисяч ракет ERAM?

Журналісти зазначають, що пакет озброєння на 850 мільйонів доларів США здебільшого фінансують європейські країни, він також містить інші види зброї, окрім авіаційних ракет ERAM. Постачання цієї зброї США відклали до завершення переговорів Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським.

За даними джерел видання, використання ракет ERAM із дальністю від 240 до 450 кілометрів вимагатиме погодження з Пентагоном.

Офіційно США не оголошували планів щодо нового постачання цих ракет. Однак інше озброєння, які європейські уряди закуповують у Вашингтона, можуть бути передані Україні для застосування всередині її кордонів.

Зокрема, йдеться про системи ППО та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю до 145 кілометрів.