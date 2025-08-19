Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом оцінив можливості ракети "Фламінго". Також він порівняв її з найближчими західними аналогами.

Чому "Фламінго" потужніша за Tomahawk?

Нарожний наголосив, що прямого аналога "Фламінго" в американському арсеналі не існує. Найближчий аналог – ракета Tomahawk, однак вона має просунутішу систему навігації, меншу дальність – до 2 тисячі кілометрів та меншу боєголовку – 480 кілограмів.

У США є флот, а Україна – немає. Тому американці можуть запускати ракети зі своїх підводних човнів, які здатні підійти відносно близько до території будь-якої країни світу та завдати удар. Тому дальність польоту ракети до 2 тисячі кілометрів, як пояснив він, для них достатня.

Україні ж доводиться запускати ракети з землі. При цьому значна кількість російських виробництв розташована за Уралом. Щоб дістати туди і потрібна ракета з дальністю 3 тисячі кілометрів. Це дозволить ліквідувати не тільки воєнні виробництва, але й логістику на Північну Корею,

– наголосив військовий експерт.

Також Україні потрібна дешева ракета, адже не маємо великих коштів, а фінансування виробництва "Фламінго" буде, імовірно, спільне з союзниками. Раніше Німеччина заявляла, нагадав він, що готова допомагати у виготовлені української далекобійної зброї після того, як не надала Україні ракети Taurus.

"Україна неодноразово завдавала ударів по російських воєнних підприємствах дронами, але, на жаль, це їх не зупиняє, адже БпЛА несе занадто маленьку боєголовку – до 50 кілограмів. В деяких випадках фугас – 120 кілограмів. Тому потрібна набагато потужніша боєголовка – від 500 кілограмів до 1 тонни", – зазначив засновник БО "Реактивна пошта".

Крилата ракета "Фламінго" Дальність польоту ракети – до 3000 кілометрів; бойова частина – близько 1000 кілограмів; швидкість – до 900 кілометрів на годину; стартова маса – 6 тонн; розмах фіксованого крила – 6 метрів; система наведення – комбінована – супутникова та інерційна.

Вартість такої ракети може складати приблизно 1,5 – 2 мільйони доларів за одиницю. В ній, на його думку, не має дуже складних елементів, які б Україна не могла виробляти самостійно або закуповувати.

У "Фламінго" не заявлено, що вона має систему самонаведення, як, наприклад, в американських крилатих ракетах Tomahawk, які можуть наводитись по фотографії або по інфрачервоному знімку. Йдеться про навігацію стійку для засобів радіоелектронної боротьби,

– підкреслив Павло Нарожний.

Це, за його словами, супутникова багатоканальна навігація на 16 або 32 канали. Такі антени Україна може закуповувати у наших союзників. Тому ми цілком здатні на нашій території та зусиллями наших фахівців випускати такі ракети у великій кількості.

Що відомо про ракету "Фламінго"?