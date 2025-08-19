Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом оценил возможности ракеты "Фламинго". Также он сравнил ее с ближайшими западными аналогами.

Почему "Фламинго" мощнее Tomahawk?

Нарожный отметил, что прямого аналога "Фламинго" в американском арсенале не существует. Ближайший аналог – ракета Tomahawk, однако она имеет более продвинутую систему навигации, меньшую дальность – до 2 тысяч километров и меньшую боеголовку – 480 килограммов.

В США есть флот, а у Украины – нет. Поэтому американцы могут запускать ракеты со своих подводных лодок, которые способны подойти относительно близко к территории любой страны мира и нанести удар. Поэтому дальность полета ракеты до 2 тысяч километров, как пояснил он, для них достаточна.

Украине же приходится запускать ракеты с земли. При этом значительное количество российских производств расположено за Уралом. Чтобы достать туда и нужна ракета с дальностью 3 тысячи километров. Это позволит ликвидировать не только военные производства, но и логистику на Северную Корею,

– подчеркнул военный эксперт.

Также Украине нужна дешевая ракета, ведь не имеем больших средств, а финансирование производства "Фламинго" будет, вероятно, совместное с союзниками. Ранее Германия заявляла, напомнил он, что готова помогать в изготовлении украинского дальнобойного оружия после того, как не предоставила Украине ракеты Taurus.

"Украина неоднократно наносила удары по российским военным предприятиям дронами, но, к сожалению, это их не останавливает, ведь БПЛА несет слишком маленькую боеголовку – до 50 килограммов. В некоторых случаях фугас – 120 килограммов. Поэтому нужна гораздо более мощная боеголовка – от 500 килограммов до 1 тонны", – отметил основатель БО "Реактивная почта".

Крылатая ракета "Фламинго" Дальность полета ракеты – до 3000 километров; боевая часть – около 1000 килограммов; скорость – до 900 километров в час; стартовая масса – 6 тонн; размах фиксированного крыла – 6 метров; система наведения – комбинированная – спутниковая и инерционная.

Стоимость такой ракеты может составлять примерно 1,5 – 2 миллиона долларов за единицу. В ней, по его мнению, нет очень сложных элементов, которые бы Украина не могла производить самостоятельно или закупать.

У "Фламинго" не заявлено, что она имеет систему самонаведения, как, например, у американских крылатых ракет Tomahawk, которые могут наводиться по фотографии или по инфракрасному снимку. Речь идет о навигацию стойкую для средств радиоэлектронной борьбы,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Это, по его словам, спутниковая многоканальная навигация на 16 или 32 канала. Такие антенны Украина может закупать у наших союзников. Поэтому мы вполне способны на нашей территории и усилиями наших специалистов выпускать такие ракеты в большом количестве.

Что известно о ракете "Фламинго"?