Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники.
К теме Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России западным дальнобойным оружием, – WSJ
Что известно о продаже Украине 3 тысяч ракет ERAM?
Журналисты отмечают, что пакет вооружения на 850 миллионов долларов США в основном финансируют европейские страны, он также содержит другие виды оружия, кроме авиационных ракет ERAM. Поставки этого оружия США отложили до завершения переговоров Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
По данным источников издания, использование ракет ERAM с дальностью от 240 до 450 километров потребует согласования с Пентагоном.
Официально США не объявляли планов по новым поставкам этих ракет. Однако другое вооружение, которые европейские правительства закупают у Вашингтона, могут быть переданы Украине для применения внутри ее границ.
В частности, речь идет о системах ПВО и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью до 145 километров.
Что известно об авиационных ракетах ERAM?
SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) – это американская универсальная управляемая ракета, которая входит в систему противовоздушной и противоракетной обороны Aegis. Она создана на базе семейства ракет Standard Missile (SM).
Ее главное преимущество – многофункциональность. SM-6 может сбивать самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на завершающем этапе полета, а также поражать надводные корабли. Ракета сочетает активную радиолокационную систему наведения и управления через корабельный радар, что позволяет ей эффективно действовать на больших расстояниях и высоких скоростях.
Дальность действия превышает 240 километров поражения по воздушным целям, а скорость достигает до 3,5 маха (более 4 200 километров/час). Это делает SM-6 способной перехватывать даже очень быстрые цели. ВМС США используют ее с 2013 года, и с тех пор ракета неоднократно модернизировалась, чтобы быть эффективной против новых угроз, включая гиперзвуковые.
SM-6 запускается с универсальных пусковых установок Mk 41 VLS, которые стоят на крейсерах и эсминцах класса Aegis. Из-за своей универсальности ее называют ракетой "три в одном" – противовоздушной, противоракетной и противокорабельной одновременно.