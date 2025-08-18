Про заяви Дональда Трампа і Володимира Зеленського, реакції міжнародних лідерів та результати цієї зустрічі для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Складний день для Зеленського, – політолог спрогнозував, як мине зустріч у Білому домі

Що відомо про зустріч президента України та США?