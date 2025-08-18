Про це пише 24 Канал з посиланням на журналістку телеканалу FoxNews Нану Саджаї.

Що зображено на колажах в Білому домі?

На стіні Білого дому, біля зали очікування української делегації, розмістили фотоколаж, який складається з 4 світлин.

Там розмістили 2 фотографії Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті. Також там зображено ще 2 світлини із саміту на Алясці з главою Кремля.



Колаж в Білому домі / Фото Нани Саджаї

Що ще було в Білому домі під час зустрічі?