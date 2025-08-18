На початку зустрічі Дональд Трамп і Володимир Зеленський 20 хвилин поспілкувалися з пресою, а потім розпочалися закриті перемовини, передає 24 Канал.

Що відомо про закриті перемовини Зеленського і Трампа?

Як повідомляє BBC, після того, як представники медіа пішли, в Овальному кабінеті, навпроти робочого столу президента, за яким сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, було виставлено велику карту України.

Східна частина країни, позначена рожевим кольором, ілюструє територію, яку наразі контролюють російські військові – приблизно 20% держави.

Це стало холодним нагадуванням для українців у кімнаті про поточний стан майже чотирирічної війни – і могло слугувати наочним засобом для Трампа посилити тиск на Зеленського з метою обміну територій на мир,

– йдеться у матеріалі видання.

Та сама карта в Овальному кабінеті / Фото BBC