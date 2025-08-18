Про це 24 Канал пише з посиланням на звренення Володимира Зеленського до Дональда Трампа під час їхньої пресконференції в Білому домі.

Дивіться також Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: головні заяви президентів

За що Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп?

Перша леді України звернулася до Меланії Трамп з подякою за небайдужістьдо питання депортації українських дітей до Росії. Раніше вона порушила цю проблему, звернувшись до Володимира Путіна.

Перша леді України передала лист першій леді США, це не вам лист. Це дуже чутлива тема,

– зазначив президент Зеленський.

Нагадаємо, Меланія Трамп передала главі Кремля фото депортованих українських дітей на зустрічі на Алясці. Перша леді США закликала Володимира Путіна захистити дітей і подбати про майбутні покоління.

Про що написала Меланія Трамп Путіну?

Лист Меланії Трамп до Путіна закінчується словами "Час настав". Вона зазначила, що кожна дитина у світі мріє про любов, можливості та захищеність від небезпек. А лідери країн, за словами американської першої леді, повинні піклуватися й нести відповідальність за підтримку цих дітей.

Зеленський і Трамп проводять зустріч: останні новини

На зустрічі лідери України та США говорили про завершення війни, гарантії безпеки та підтримку США. Українську делегаці представляють президент Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, посол України у США Оксана Маркарова, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник керівника Офісу Павло Паліса.

Дональд Трамп заявив, що на зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня може бути укладена мирна угода, а якщо цього не станеться, то США припинять підтримку України.

Якщо сьогодні все пройде добре, ми матимемо тристоронню зустріч – і я думаю, що тоді з’явиться реальний шанс завершити війну,

– розповів журналістам Дональд Трамп.

О 22:00 запланована розмова американського президента з лідерами ЄС, НАТО, Фінляндії, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії.