За что Елена Зеленская поблагодарила Меланию Трамп?
Первая леди Украины обратилась к Мелании Трамп с благодарностью за неравнодушие к вопросу депортации украинских детей в Россию. Ранее она подняла эту проблему, обратившись к Владимиру Путину.
Первая леди Украины передала письмо первой леди США, это не вам письмо. Это очень чувствительная тема,
– отметил президент Зеленский.
Напомним, Мелания Трамп передала главе Кремля фото депортированных украинских детей на встрече на Аляске. Первая леди США призвала Владимира Путина защитить детей и позаботиться о будущих поколениях.
О чем написала Мелания Трамп Путину?
Письмо Мелании Трамп к Путину заканчивается словами "Время пришло". Она отметила, что каждый ребенок в мире мечтает о любви, возможности и защищенности от опасностей. А лидеры стран, по словам американской первой леди, должны заботиться и нести ответственность за поддержку этих детей.
Зеленский и Трамп проводят встречу: последние новости
На встрече лидеры Украины и США говорили о завершении войны, гарантии безопасности и поддержку США. Украинскую делегацию представляют президент Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель руководителя Офиса Павел Палиса.
Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа может быть заключено мирное соглашение, а если этого не произойдет, то США прекратят поддержку Украины.
Если сегодня все пройдет хорошо, мы будем иметь трехстороннюю встречу – и я думаю, что тогда появится реальный шанс завершить войну,
– рассказал журналистам Дональд Трамп.
В 22:00 запланирован разговор американского президента с лидерами ЕС, НАТО, Финляндии, Германии, Франции, Италии и Великобритании.