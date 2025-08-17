Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что Мелания Трамп написала Путину?

Дональд Трамп вручил Путину письмо от первой леди во время встречи 15 августа.

СМИ опубликовали текст письма Мелании Трамп, оно заканчивается словами "Время пришло".

Уважаемый президент Путин. Каждый ребенок, независимо от того, родился он в сельской местности или в роскошном центре города, тихо мечтает об одном и том же. Они мечтают о любви, возможности и защищенности от опасностей. Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за поддержку наших детей, которая выходит за рамки комфорта немногих,

– говорится в письме.

Интересно! На днях Елена Зеленская дала интервью западным СМИ, которое тоже касается темы детей, похищенных Россией.

Мелания Трамп уверена, что Путин согласится с "простой и одновременно глубокой концепцией". Речь идет о том, что "потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты – невинности, которая стоит выше географии, правительства и идеологии". Первая леди говорит, что "мы должны стремиться создать мир, полный достоинства для всех".

"В современном мире некоторые дети вынуждены нести в себе тихий смех, которого не касается темнота вокруг них, – молчаливый вызов силам, которые потенциально могут посягнуть на их будущее. Господин Путин, вы можете самостоятельно восстановить их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России, – вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, подходите для того, чтобы реализовать это видение одним росчерком пера уже сегодня. Время пришло", – написала супруга Трампа.

Она следит за ситуацией в Украине и напоминает Трампу о том, что Путин только декларирует желание мира, а на самом деле отдает приказы обстреливать наше государство – в том числе после разговоров с Трампом.

Другой влиятельной американкой, которая публично поддерживает Украину, является дочь Кита Келлога Меган Моббс. Она возмутилась, что солдаты США стелили красную дорожку Путину.