Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Как Мелания влияет на решения Трампа?

Как стало известно, первая леди, уроженка бывшей Югославии, регулярно обращает внимание мужа на последствия российских авиаударов по украинским городам.

Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор". А она отвечает: "Правда? А в это время опять удар по (украинскому) городу",

– рассказал Трамп во время разговора в Овальном кабинете.

Это свидетельствует о том, что 55-летняя Мелания оказывает на мужчину значительно большее политическое влияние, чем считалось ранее.

В мае сообщалось, что с момента инаугурации мужа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Ее особое внимание к войне в Украине связывают с ее происхождением – она родилась за "железным занавесом" в 1970 году и ранее неоднократно выражала восхищение президентом Рональдом Рейганом, который победил в холодной войне против варварских режимов.

Какое у Мелании отношение к войне в Украине?

Мелания Трамп общается с сыном Барроном на словенском языке, и оба сохраняют паспорта стран ЕС. По словам журналистки и биографа Мэри Джордан, "симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали".

У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию,

– добавила Джорджа.

Кроме того, отец Мелании, Виктор Кнавс, которому 81 год, продолжает посещать Словению, поэтому она в курсе политических настроений в Европе.

"Ее родина полностью поддерживает Украину, и люди там в шоке от того, что США могли бы прекратить поставки оружия", – добавила Джорджа.

Еще в начале полномасштабного вторжения Мелания четко выразила свое несогласие с российской агрессией. В то время как Трамп называл Путина "умным" и "гением", Мелания назвала убийства мирных украинцев "ужасными" и "трагическими".

В своем посте в соцсетях она обратилась к миллионам своих подписчиков с призывом пожертвовать деньги Красному Кресту и написала, что ее "мысли и молитвы" – "с украинским народом".

Какую роль играет голос Мелании в окружении Трампа?

Перед возвращением в Белый дом Мелания в течение двух месяцев изучала международную повестку дня, чтобы быть подготовленной к встречам с иностранными делегациями. Несмотря на то, что у президента есть большое количество советников по вопросам безопасности и внешней политики, именно голос первой леди может оказаться решающим.

"Трамп слушает определенных людей по определенным вопросам. Он особенно слушает тех, кто действительно близок к нему. Особенно если у них фамилия Трамп", – подчеркнула Джордан.