Об этом рассказал сам Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля, передает 24 Канал.

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Что Мелания Трамп говорит мужу?

Трамп рассказал журналистам, что пытается остановить Путина, говоря с ним. Однако после очередного "замечательного разговора" ракеты снова летят на Киев.

Я прихожу домой и говорю жене, что говорил с Путиным, у нас был замечательный разговор. Она говорит: "Правда? Еще один город обстреляли, так что, понимаешь"…

– делится президент США.

К слову, Трамп также пригрозил России большими тарифами, если в ближайшее время не будет заключено соглашение. "Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут не менее 100%", – сказал американский лидер.