Информацию о последствиях массированного российского обстрела собрал 24 Канал.

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Что известно о комбинированном обстреле Украины 12 июля

07:26, 12 июля

Российские дроны атаковали Кировоградскую область. В одной из общин Голованевского района повреждено почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.

Предварительно, пострадавших в результате ударов нет.

В области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали.

07:04, 12 июля

В Луцке в результате атаки уничтожен частный жилой дом. Взрывная волна и осколки повредили соседние здания – в них повылетали окна. Кроме того, произошло возгорание частного автомобиля.

Предварительно, погибших нет.

06:53, 12 июля

В результате атаки на Харьков по состоянию на сейчас известно о двух пострадавших людях – мужчины 55 и 33 лет.

Враг нанес 10 ударов по Харькову – двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Последствия атаки:

  • возгорание двух складских помещений на не работающем предприятии,
  • попадание "Шахеда" в объект критической инфраструктуры,
  • в нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждено несколько авто, городские электрические сети.
06:32, 12 июля

Для атаки на Львов оккупанты использовали десятки дронов. Среди последствий обстрела, что известны по состоянию на сейчас:

  • Взрывы прогремели в нескольких районах города, есть попадания. Среди них – на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Предварительно, пострадавших нет, жители находились в укрытиях.
  • Повреждения получил двухэтажный жилой дом в районе улицы Митрополита Андрея. Там частично разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды. Предварительно, погибших и травмированных нет, пожара нет.
  • В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания на площади 200 квадратных метров, повреждено несколько домов, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей, оборвана контактная сеть.
06:20, 12 июля

Ночью 12 июля взрывы раздавались в ряде городов и областей Украины, в частности:

Также вечером о взрывах сообщали жители Николаева и Киевской области.