Информацию о последствиях массированного российского обстрела собрал 24 Канал.
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Что известно о комбинированном обстреле Украины 12 июля
Российские дроны атаковали Кировоградскую область. В одной из общин Голованевского района повреждено почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. Предварительно, пострадавших в результате ударов нет. В области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. В Луцке в результате атаки уничтожен частный жилой дом. Взрывная волна и осколки повредили соседние здания – в них повылетали окна. Кроме того, произошло возгорание частного автомобиля. Предварительно, погибших нет. В результате атаки на Харьков по состоянию на сейчас известно о двух пострадавших людях – мужчины 55 и 33 лет. Враг нанес 10 ударов по Харькову – двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Последствия атаки: Для атаки на Львов оккупанты использовали десятки дронов. Среди последствий обстрела, что известны по состоянию на сейчас: Ночью 12 июля взрывы раздавались в ряде городов и областей Украины, в частности: Также вечером о взрывах сообщали жители Николаева и Киевской области.
Российские дроны атаковали Кировоградскую область. В одной из общин Голованевского района повреждено почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.
Предварительно, пострадавших в результате ударов нет.
В области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали.
В Луцке в результате атаки уничтожен частный жилой дом. Взрывная волна и осколки повредили соседние здания – в них повылетали окна. Кроме того, произошло возгорание частного автомобиля.
Предварительно, погибших нет.
В результате атаки на Харьков по состоянию на сейчас известно о двух пострадавших людях – мужчины 55 и 33 лет.
Враг нанес 10 ударов по Харькову – двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Последствия атаки:
Для атаки на Львов оккупанты использовали десятки дронов. Среди последствий обстрела, что известны по состоянию на сейчас:
Ночью 12 июля взрывы раздавались в ряде городов и областей Украины, в частности:
Также вечером о взрывах сообщали жители Николаева и Киевской области.