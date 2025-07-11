Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание "Шахеды" атакуют Украину, тревога уже на Киевщине: где сейчас есть опасность

Что известно о взрывах в Киеве вечером 11.07.2025?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 20:09. Уже через несколько минут украинские военные предупредили о вражеских дронах.

Киев – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях!

– подчеркнули в Воздушных силах.

Начальник КГВА в 20:12 также призвал оставаться в безопасных местах. Уже в 20:12 Тимур Ткаченко отметил, что может быть громко.

Наши защитники работают над ликвидацией угрозы,

– написал чиновник.

Взрывы в Киеве прогремели около 20:23.

По состоянию на 20:40 воздушная тревога в столице продолжается. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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