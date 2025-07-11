Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Зверніть увагу "Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека
Що відомо про вибухи у Києві ввечері 11.07.2025?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 20:09. Уже за кілька хвилин українські військові попередили про ворожі дрони.
Київ – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях!
– наголосили в Повітряних силах.
Начальник КМВА о 20:12 також закликав залишатися в безпечних місцях. Уже о 20:12 Тимур Ткаченко зазначив, що може бути гучно.
Наші захисники працюють над ліквідацією загрози,
– написав посадовець.