Інформацію про наслідки масованого російського обстрілу зібрав 24 Канал.

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Що відомо про комбінований обстріл України 12 липня

07:26, 12 липня

Російські дрони атакували Кіровоградщину. В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани.

Попередньо, постраждалих унаслідок ударів немає.

В області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували.

07:04, 12 липня

У Луцьку внаслідок атаки знищений приватний житловий будинок. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.

Попередньо, загиблих немає.

06:53, 12 липня

Унаслідок атаки на Харків станом на зараз відомо про двох постраждалих людей – чоловіки 55 та 33 років.

Ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Наслідки атаки:

  • загоряння двох складських приміщень на не працюючому підприємстві,
  • влучання "Шахеда" в об'єкт критичної інфраструктури,
  • у кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.
06:32, 12 липня

Для атаки на Львів окупанти використали десятки дронів. Серед наслідків обстрілу, що відомі станом на зараз:

  • Вибухи пролунали у кількох районах міста, є влучання. Серед них – на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Попередньо, постраждалих немає, мешканці перебували в укриттях.
  • Пошкодження зазнав двоповерховий житловий будинок в районі вулиці Митрополита Андрея. Там частково зруйнований підʼїзд, стався витік газу та води. Попередньо, загиблих і травмованих немає, пожежі нема.
  • У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі на площі 200 метрів квадратних, пошкоджено кілька будинків, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу.