Інформацію про наслідки масованого російського обстрілу зібрав 24 Канал.
Читайте також Знову були пуски: як МіГ-31К з "Кинджалами" тероризує повітряний простір України
Що відомо про комбінований обстріл України 12 липня
Російські дрони атакували Кіровоградщину. В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани. Попередньо, постраждалих унаслідок ударів немає. В області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. У Луцьку внаслідок атаки знищений приватний житловий будинок. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля. Попередньо, загиблих немає. Унаслідок атаки на Харків станом на зараз відомо про двох постраждалих людей – чоловіки 55 та 33 років. Ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Наслідки атаки: Для атаки на Львів окупанти використали десятки дронів. Серед наслідків обстрілу, що відомі станом на зараз: Уночі 12 липня вибухи лунали в низці міст та областей України, зокрема: Також увечері про вибухи повідомляли жителі Миколаєва та Київської області.
Російські дрони атакували Кіровоградщину. В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани.
Попередньо, постраждалих унаслідок ударів немає.
В області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували.
У Луцьку внаслідок атаки знищений приватний житловий будинок. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.
Попередньо, загиблих немає.
Унаслідок атаки на Харків станом на зараз відомо про двох постраждалих людей – чоловіки 55 та 33 років.
Ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Наслідки атаки:
Для атаки на Львів окупанти використали десятки дронів. Серед наслідків обстрілу, що відомі станом на зараз:
Уночі 12 липня вибухи лунали в низці міст та областей України, зокрема:
Також увечері про вибухи повідомляли жителі Миколаєва та Київської області.