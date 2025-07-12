Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.

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Что известно о взрывах на Волыни?

Российская армия вечером 11 июля запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Так, около 3 утра на Волыни начали раздаваться взрывы.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о работе ПВО.

Перед этим в регионе была объявлена тревога, а Воздушные силы сообщали по движение вражеских БпЛА в этом направлении.

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Напомним, из-за дроновую атаку в ряде областей объявили воздушную тревогу. Также есть ракетного удара. В отдельных регионах работает противовоздушная оборона.

Если в вашей области раздается сигнал тревоги, оставайтесь в укрытии до отбоя и берегите себя.