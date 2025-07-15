Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також Зброя йде, санкції готуються, але радіти зарано: що на Заході пишуть про розворот Трампа

Як Меланія впливає на рішення Трампа?

Як стало відомо, перша леді, уродженка колишньої Югославії, регулярно звертає увагу чоловіка на наслідки російських авіаударів по українських містах.

Я приходжу додому і кажу першій леді: "Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), у нас була прекрасна розмова". А вона відповідає: "Правда? А в цей час знову удар по (українському) місту",

– розповів Трамп під час розмови в Овальному кабінеті.

Це свідчить про те, що 55-річна Меланія чинить на чоловіка значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше.

У травні повідомлялося, що з моменту інавгурації чоловіка Меланія провела в Білому домі менш як 14 днів. Її особливу увагу до війни в Україні пов’язують із її походженням – вона народилася за "залізною завісою" 1970 року та раніше неодноразово висловлювала захоплення президентом Рональдом Рейганом, який переміг у холодній війні проти варварських режимів.

Яке у Меланії ставлення до війни в Україні?

Меланія Трамп спілкується з сином Барроном словенською мовою, і обидвоє зберігають паспорти країн ЄС. За словами журналістки та біографа Мері Джордан, "симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували".

У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою позицію,

– додала Джорджа.

Крім того, батько Меланії, Віктор Кнавс, якому 81 рік, продовжує відвідувати Словенію, тому вона в курсі політичних настроїв у Європі.

"Її батьківщина повністю підтримує Україну, і люди там у шоці від того, що США могли б припинити постачання зброї", – додала Джорджа.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Меланія чітко висловила свою незгоду з російською агресією. У той час, як Трамп називав Путіна "розумним" і "генієм", Меланія назвала вбивства мирних українців "жахливими" і "трагічними".

У своєму дописі у соцмережах вона звернулася до мільйонів своїх підписників із закликом пожертвувати гроші Червоному Хресту і написала, що її "думки і молитви" – "з українським народом".

Яку роль відіграє голос Меланії в оточені Трампа?

Перед поверненням до Білого дому Меланія протягом двох місяців вивчала міжнародний порядок денний, аби бути підготовленою до зустрічей з іноземними делегаціями. Попри те, що у президента є велика кількість радників з питань безпеки і зовнішньої політики, саме голос першої леді може виявитися вирішальним.

"Трамп слухає певних людей з певних питань. Він особливо слухає тих, хто дійсно близький до нього. Особливо якщо в них прізвище Трамп", – наголосила Джордан.