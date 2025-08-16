Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эту информацию журналистам предоставили 2 высокопоставленных чиновника Белого дома.

Что содержалось в письме Мелании Трамп к Путину?

Источники отметили, что письмо Мелании Трамп во время саммита Владимиру Путину лично вручил президент США Дональд Трамп.

Содержание письма первой леди США не раскрывают. Известно лишь, что речь шла о похищении украинских детей в результате войны. Самой Мелании Трамп во время саммита Трампа и Путина на Аляске – не было.

К слову, Дональд Трамп отмечал, что Мелания Трамп знает лично Владимира Путина, и российский президент "нравится" ей. В то же время, как сказал президент США, Меланию беспокоит тот факт, что глава Кремля бомбит украинские города и убивает мирных людей.

Интересно, что Мелания Трамп стала неожиданной союзницей Украины в вопросе войны. Первая леди США поддерживает нашу страну и напоминает Дональду Трампу о последствиях российских ударов по украинским городам.

Еще в начале полномасштабного вторжения Мелания четко выразила свое несогласие с российской агрессией. Она также называла убийства мирных украинцев "ужасными" и "трагическими".