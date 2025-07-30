Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Pod Force One.

К теме "Обманешь раз – позор тебе, обманешь два – позор мне": почему Трамп изменил отношение к России

Как Мелания Трамп относится к Путину?

По словам президента США, первая леди в курсе новостей.

Мы знаем Путина, и он ей нравится,

– сказал Трамп.

Но добавил, что разочаровался в главе Кремля.

Она сказала: "Это очень плохо. Они только что разбомбили Киев". А я как раз разговаривал с ним в тот день. И я прихожу домой и узнаю, что по всем улицам лежат мертвые люди. Так что это была тяжелая ситуация. Я разочаровался в нем, честно говоря,

– высказался Трамп.

После его разговоров с Путиным "случались очень плохие вещи", поэтому лидер Соединенных Штатов сократил дедлайн с 50 до 10 дней. Впрочем, россияне не спешат выполнять требования.

Интересно, что не все считают именно Меланию Трамп причастной к изменению позиции президента. Это может быть другой человек.