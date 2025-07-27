Такое мнение 24 Каналу высказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что этот человек знает, с какой страной имеют дела Соединенные Штаты. Этот чиновник еще со времен первой каденции Трампа называл Путина диктатором и следил за событиями в Украине.

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Кто изменил мнение Трампа относительно России?

Financial Times сообщили, что именно Марко Рубио повлиял на позицию Трампа в отношении Китая, России, Украины и Ирана. На посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм, но в то же время не отказался от своих ценностей.

Вероятно, именно он является голосом, который методично, медленно и пошагово доносит Трампу, что происходит и как Россия продолжает атаковать Украину. С одной стороны есть Мелания, с другой – Рубио – профессиональный политик, который в течение сенатского срока называл Путина убийцей,

– подчеркнула политолог-американистка.

Филипенко отметила, что после того, как Рубио стал госсекретарем, его внутренняя риторика изменилась. Однако он знал, что происходит в Украине и долго следил за событиями. Интересно, что он был в курсе и о ситуации в Грузии, Чечне и начале российско-украинской войны в 2014 году.

"Рубио – классический республиканец, а не трампист "MAGA" (Make America Great Again – 24 Канал). Поэтому к нему всегда было приковано внимание. Даже Трамп в начале ему не очень доверял", – сказала она.

Политолог-американистка добавила, что именно Рубио продвигает идею, что говорить вежливо с российским диктатором нельзя. Именно он не позволил Стиву Уиткоффу, который неоднократно приезжал в Москву, встретиться с приближенным к Путину Кириллом Дмитриевым с глазу на глаз.